Şanlıurfa'da son bir ayda suç oranları düştü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da son bir aylık dönem içerisinde asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, malvarlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 10,7 oranında azaldığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir aylık çalışma döneminde kişilere karşı işlenen suçlar (öldürme-yaralama-tehdit-hakaret vs) kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 58 şüpheliden 18'inin tutuklandığı belirtildi.



Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aynı dönemde 199 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bu kapsamda adli makamlara sevk edilen 71 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca haklarında arama kaydı bulunan şüpheli şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda ise 391 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 114'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştır. Meydana gelen olaylarda 36 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği, 283 fişek, 48 kartuş, 3 kesici suç aleti ile 5 çalıntı otomobil ve 39 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarından 23 cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 televizyon, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 8 hard disk, 23 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 yazıcı, 401 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyası, 34 bin TL, 31 bin 895 dolar ele geçirildi."

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