Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi'nde evinin önünde oturan Mehmet U, Fatih U. ve İbrahim Halil U. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırıda Mehmet U. olay yerinde hayatını kaybetti, Fatih U. ve İbrahim U. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U'nun cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.