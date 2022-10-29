Şanlıurfa'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi hakkında ise işlem başlattı.



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