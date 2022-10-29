Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Halfeti ilçesinde ilk kutlama, Kaymakam Zikrullah Erdoğan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen törende, Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, bando gösterisi düzenledi.

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Ceylanpınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Törene, Kaymakam Emrah Uzun, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Barutçu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arkın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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