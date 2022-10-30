Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli A.E.H. (25) Rabia Meydanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, 26 tam altın, 2 yüzük, 10,5 gram altın, 21 çeyrek altın, 5 yarım altın, 1 kolye, 2 küpe, 1920 dolar, 700 avro ve 29 bin 725 lira ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada A.E.H'nin Balıkesir ve İstanbul'da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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