Şanlıurfa'da 6 kilogram skunk ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları çalışmada uygulama noktasında durdurdukları bir araçta 12 paket halinde 6 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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