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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

AA

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

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