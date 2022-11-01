Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kişinin yaralandığı trafik kazası, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahri Karakeçili Caddesi'nde V.K'nin kullandığı 06 VS 5384 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

Hızını alamayan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil ise kaldırımda yürüyen öğretmenler Gökhan Yiğiter ve İsmet Sergi'ye çarptı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaza anları ise caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.