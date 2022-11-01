Şanlıurfa'da "Ayet ve Hadis" Sergisi düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından "Ayet ve Hadis" konulu sergi düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir AVM'de düzenlenen sergiye İl Müftüsü Ramazan Tolan, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Şanlıurfa Temsilcisi Hatice Öztürk ve görevliler katıldı.

Serginin açılışını yapan Tolan, serginin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ayet ve hadislerden mesajların verildiği sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

30 tablonun yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

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