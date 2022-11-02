Şanlıurfa'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında bir araç durduruldu.

Araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12'si Afganistan, 9'u Bangladeş, 3'ü Pakistan uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla şüpheliler M.E. ve S.C. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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