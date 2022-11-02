Siverek'te çölyak hastalarına glütensiz erzak dağıtıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediyesi, ilçedeki 230 çölyak hastasına glütensiz erzak paketi dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri vatandaşlara ulaştırıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mahmut Bahçıvan, paketlerin 3 aylık periyotlarla dağıtıldığını söyledi.

Glütensiz ürün dağıtımının Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve gelmesiyle başladığını aktaran Bahçıvan, "Glütensiz ürünler zor bulunuyor ancak biz belirli periyotlarla bu ürünleri çölyak hastalarımıza ulaştırıyoruz. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

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