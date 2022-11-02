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Şanlıurfa'da spor kurslarında önce kitap okunuyor sonra antrenman yapılıyor

AA

Şanlıurfa'da spor kurslarında önce kitap okunuyor sonra antrenman yapılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesince çocuklara yönelik düzenlenen spor kurslarında önce kitap okuma etkinliği sonra antrenman yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş kategorisindeki çocuklar için açılan basketbol, voleybol, futbol, kickboks, tekvando ve jimnastik kurslarıyla çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri sağlanıyor.

Kurslarda görevli antrenörler, antrenmanlarla birlikte çocukların okuma alışkanlığı kazanması için kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.

Antrenmanlardan önce bir süre çocuklar sahada kendilerine verilen kitapları okurken daha sonra antrenmana geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kickboks Antrenörü Burhan Sürücü, çocukların bedensel gelişiminin yanında zihinsel olarak da gelişimleri için kitap okuma etkinliği yaptıklarını, çeşitli eğitsel oyunlar oynadıklarını belirtti.

Çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerinin çok önemli olduğunu aktaran Sürücü "Çocuklarımızın okuldan kalan zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sporla gelişmeleri ve geleceğin milli sporcuları olma yolunda ilk adımı atmaları için spor kurslarımızda eğitim veriyoruz. Burada çocukların sadece bedensel gelişimini düşünmüyoruz, zihinsel olarak da gelişimlerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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