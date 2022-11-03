Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton tavuk eti ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton tavuk ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendislerinin halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce bir depoda yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş 1 ton tavuk eti bulundu.

El konulan etler imha edildi, iş yeri sahibine 55 bin lira para cezası uygulandı.

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