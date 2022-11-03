Şanlıurfa'da Ulusal Pamuk Çalıştayı başladı

ŞANLIURFA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısının yapıldığı Şanlıurfa'da düzenlenen Ulusal Pamuk Çalıştayı başladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalıştayda, pamuğun birçok sektörde kullanıldığı için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında Şanlıurfa'nın geldiğini, pamuk tedarik merkezlerinin başında da Şanlıurfa'nın yer aldığını belirten Ayhan, kentteki pamuk üretiminin stratejik hazırlıklar yapılarak gerçekleştirilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Pamuk üretiminin dünyada sınırlı bölgelerde yapılabildiğine dikkati çeken Ayhan, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinde pamuğun çok önemli bir yeri bulunuyor. Ürün, ekiminden işlenmesine kadar her süreçte geniş çaplı bir işçilik istiyor. Ülkemizdeki çok sayıda kişiye de istihdam kapısı oluyor. Hem tarlada hem sanayide dokumada tekstil sanayisinde ham madde olarak kullanılıyor. Yağ ve yem sanayisinin de önemli bir ürünüdür. Bu özellikleri dolayısıyla hem ülkemiz hem dünya açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.



Şanlıurfa ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayalıdır. Pamuk üretimi açısından Türkiye'nin lokomotifi Şanlıurfa'dır. Bu sene 2 milyon dekarın üzerinde ekim, 1 milyon tonun üzerinde de rekolte var. Olağanüstü bir rakam. Türkiye üretiminin neredeyse yarısı Şanlıurfa'dan karşılanıyor. Sulamanın, güneşin ve yatırımların bir araya gelmesiyle kentimiz bu konuda daha da önde oluyor. 'Beyaz altın' diye tabir ettiğimiz pamuk ilimize hem stratejik hem ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlıyor. Pamuk dünya için sonu gelmeyecek bir ham madde olarak öne çıkıyor."

- "2 milyona istihdam sağlıyor"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral da kuruluş olarak destek verdikleri alanların başında tarımın geldiğini söyledi.

Tekstil sektörünün iyi pamuk ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar planladıklarını belirten Maral, "GAP olarak birbirini tamamlayan alanlarda çalışma yapıyoruz. Plan ve programlar geliştiriyoruz. Sahadaki arkadaşlarla yakın temas halinde bu işlerimizi yapıyoruz." dedi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da bu sezon pamuk fiyatlarının iyileştirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Pamuk fiyatlarının dünya piyasalarına endeksli olarak değiştiğine işaret eden Kaya, "Şanlıurfa için pamuk çok önemli bir tarım ürünüdür. Ülkemizin stratejik bir değeridir. Topraktan kumaşa kadar çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyona istihdam olan bir ürünümüzdür. Ülkemizin ihracat rakamlarının da en önemli kalemlerinden birisidir." diye konuştu.

Pamuk üretiminin yaygın olarak yapıldığı Adana, Aydın ve İzmir'den ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra ülke ve dünya tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunulacak, Şanlıurfa'daki üretim alanlarında saha uygulaması yapılacak.

Çalıştay, 5 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

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