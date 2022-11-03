Harran Üniversitesi hastanesine genel ortopedi dalında ödül verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi hastanesi gelen ortopedi dalında birincilik ödülü kazandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve ekibi, 25-30 Ekimde Antalya'da düzenlenen 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde sunduğu "Walant Yöntemi Uygulanarak Yapılan Kemik ve Yumuşak Doku İşlemi İçeren Ortopedi Cerrahilerinin Sonuçları" adlı çalışma genel ortopedi dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Altay, yılda bir defa yapılan ulusal kongreye Türkiye'nin her ilindeki üniversiteler, eğitim ve araştırma klinikleri, kamu ve özellerdeki ortopedi ve travmatoloji uzmanları katıldığını belirtti.

Kongrede konuyla ilgili güncel bilimsel yaklaşımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Altay şunları kaydetti:

"Harran Ortopedi Kliniği olarak kongreye katılıp sunduğumuz bilimsel çalışmamız, özellikle akciğer dokusu gibi sağlık sorunları nedeniyle genel anestezi alamayan hastalarda uygulanan bölgesel anestezi tekniğiyle kemik ve yumuşak doku ameliyatlarının sonuçları paylaşma olarak özetlenebilir. Yapılan ulusal kongreye Türkiye'nin her ilindeki üniversiteler, eğitim ve araştırma klinikleri, kamu ve özellerdeki ortopedi ve travmatoloji uzmanları katılarak güncel bilimsel yaklaşımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyor. Özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında akciğer problemi olan hastaların anestezi (narkoz) almaları mümkün olmadığından bölgesel uyuşturma teknikleriyle ciddi ameliyatların yapılması ülkemizde ve dünyada önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Biz de dünyadaki bu soruna bir çözüm üretmek amacıyla 'Walant Yöntemi Uygulanarak Yapılan Kemik ve Yumuşak Doku İşlemi İçeren Ortopedi Cerrahilerinin Sonuçları' isimli çalışmamızı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Ahmet Yiğit Kaptan, Dr. Öğr. Üyesi Baki Volkan Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Orhan ile yaparak kongreye sunduk. Çalışmamız kongreye katılan tüm diğer çalışmalar arasında bilimsel değerlendirme jürilerinin oybirliğiyle genel ortopedi dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyorum."

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