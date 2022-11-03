Halfeti'de sonbahar hareketliliği

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ŞANLIURFA (AA) - Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Şanlıurfa'nın turizm merkezi Halfeti ilçesi, sonbaharla hareketlendi.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, havaların serinlemesiyle birlikte yerli ve yabancı turizmde yoğun bir döneme girdi.

Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Tekne işletmecisi Salim Evren sonbaharın gelmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte ilçeye ilginin arttığını ve ziyaretçilerin tekne turuyla bölgede gezinti yapma imkanı bulduklarını söyledi.

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