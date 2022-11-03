Şanlıurfa'da uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 6 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.



Bu kapsamda ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda 7 paket halinde 6 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



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