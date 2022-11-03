Şanlıurfalı öğrencinin bisiklet hayali gerçek oldu

Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisinin bisiklet talebini yerine getirdi.

Okulunun evine uzak olmasından dolayı ulaşımda zorluk yaşayan ve maddi imkanı olmayan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kübra Tomgaç, çareyi Soylu'ya mektup yazmakta buldu.

Tomgaç mektubunda, "En iyi okullardan bir tanesini kazandım fakat okulum evimize çok uzak, ben okuluma gidip gelmek istiyorum. Sizden başka gidecek kimsem yok, bana bir bisiklet gönderin." ifadelerinin altına bisiklet resmi çizerek "lütfen" yazdı.

Belediye Başkanı Soylu, bisikleti, Tomgaç'ın Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine götürüp kendisine teslim etti.

Soylu, Tomgaç'a trafik kurallarına uymasını, okula dikkatli gidip gelmesini çünkü sağlığının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hayalinin gerçekleşmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Kübra Tomgaç ise Soylu'ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.