Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara sahte "UrfaKart.net" uyarısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, art niyetli kişiler tarafından "UrfaKart.net" adıyla açılan web sitesine vatandaşların itibar etmemesi istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Gerekli mercilere şikayetin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UrfaKart.net adıyla dolandırıcılar tarafından web sitesi açılmış ve bununla ilgili gerekli mercilere şikayetimiz bildirilmiştir. UrfaKart.com web sitesi, Urfa Ulaşım IOS ve ANDROID mobil uygulamalar, Migros bayileri, İş Bankaları mobil uygulaması dışında URFAKART yüklemesi yapılmamaktadır. Web sitemiz ile bağlantısı olmayan kötü amaçlı kişi veya kişilerce taklit edilmiş olan web siteleri, dolandırıcılık ve kişisel verileri ihlal edebileceğinden dolayı itibar etmeyiniz."

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