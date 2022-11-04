Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan eğitim ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu:

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki eğitim alt yapısının güçlendirilmesi noktasında 2,5 milyar TL'yi bulan yatırımların gerçekleştirildiğini ve uyuşturucuyla mücadelede etkin çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Ayhan, AA muhabirine, kentteki bir çok sorunun çözümü noktasında hummalı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda eğitimi öncelikleri arasında konumlandırdıklarını anlatan Ayhan, kentteki eğitim seviyesinin yükselmesi için okulların fiziki altyapı ihtiyaçlarını önemsediklerini ifade ederek, "Eğitime 2,5 milyar TL'yi bulan yatırım yapıyoruz. Bu sayede eğitimdeki fiziki sorunlar giderilmiş olacak." dedi.

20.6 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduklarını, bu yüzden Şanlıurfa'da çocuk ve gençlere yönelik projeleri önemsediklerini dile getiren Ayhan, hayata geçirdikleri "Urfa Okuyor" projesi kapsamında bugüne kadar il genelinde her ay 10 bin olmak üzere toplam 100 bin kitabı çocuklarla buluşturduklarına işaret etti.

Vali Ayhan, "Şanlıurfa'nın Evlatları Geleceğe Yetişiyor" Projesi kapsamında da burs seferberliği başlatıldığını anımsatan Ayhan, "15 Ekim 2022 tarihi itibariyle başvuruları alınan proje kapsamında, 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerekli şartları taşıyan, Şanlıurfalı olup şehir dışında lisans eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanacağız." ifadelerini kullandı.

- Uyuşturucuyla mücadele

Ayhan, çocuk ve gençlerin önlerindeki en ciddi sorun olan uyuşturucuyla mücadele konusunda da ciddi çalışmalar yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar durmadan devam edeceğiz. Onlarca operasyon, başarıyla sonuçlandı. Hiçbir karanlık odağının gençlerimizin geleceğini çalmasına el birliği ile izin vermeyeceğiz. Bu noktada en büyük zenginliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Bu yüzden saflarımızı daha sıkı tutmamız lazım."

Vali Ayhan, uyuşturucuyla mücadele noktasından her kesimin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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