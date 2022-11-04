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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA

Şanlıurfa'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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