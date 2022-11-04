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Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerindeki vatandaşlara acil yardım eğitimi

AA

Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerindeki vatandaşlara acil yardım eğitimi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlisi öğretmenler, kırsal mahalleleri dolaşarak vatandaşlara hem teorik hem de uygulamalı acil yardım eğitimi veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'ndeki görevli öğretmenler, Karacadağ kırsalındaki mahalleleri gezerek vatandaşları ilk yardım konusunda bilgilendiriyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Böğürtlen Mahallesi'ne giden öğretmenler, cuma namazı öncesi camide toplanan cemaate ilk yardımın nasıl olması gerektiğini anlattı.

Önce mankenler üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı. Ardından görevliler, vatandaşlarla boğaza cisim kaçması, yanık, baygınlık ve kalp krizi gibi olaylarda neler yapılması gerektiğine ilişkin pratik yaptı.

Öğretmen Şaban Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında ilk yardım eğitiminin önce öğretmenlere verildiğini söyledi.

Projeyi tüm bölgeye uygulamayı hedeflediklerini dile getiren Bozkurt şöyle konuştu:

"Her köyde en az bir, her sokakta, hatta her evde bir kişinin ilk yardım eğitimi alması konusunda çalışma yürütüyoruz. Daha önce göçerlerimize gittik, bugün camilerdeyiz. Kadın destek merkezlerimize gidip annelerimize, tarlada çalışan kadın ve çocuklarımıza bu eğitimi vermeye devam edeceğiz. Eğitim sırasında, geçen yıllarda zeytin yutan bir kardeşimizin gerekli müdahale yapılamadığı için hayatını kaybettiğini öğrendik. Keşke daha önce bu eğitimleri vermiş olsaydık diye hayıflandık."

Eğitim alan mahalle sakinlerinden Adem Canlı ise acil durumlarda neler yapması gerektiğini öğrendiğini belirtti.

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