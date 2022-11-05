Şanlıurfa'da tarihi heykelleri satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Sümerler dönemine ait 3 heykeli alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında, 2 kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ve M.F.M. ile irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri, kendilerine tarihi nitelikteki 55 santimetre boyunda mermer heykel, 30 santimetre boyunda bronz heykel ve 6 santimetre boyundaki bronz at figürü heykellerini 1,5 milyon dolar karşılığında satmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.