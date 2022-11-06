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Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanlar özenle büyütülüyor

AA

Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanlar özenle büyütülüyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Kaçak avcılar nedeniyle nesli tükenme tehlikesine girdiği için Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulunan ceylanlara özenle bakılıyor.

Ceylanpınar ilçesine adını veren ve bölgede geçmiş yıllarda sürüler halinde yaşadığı için türkülere konu olan ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca 1977 yılında koruma altına alındı.

İlk etapta 13 dişi ve 10 erkek ceylanın bulunduğu işletmede, zarif ve narin yapıdaki bu hayvanların doğal popülasyonlarını devam ettirebilmeleri için Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 850 dekarlık alan oluşturuldu.

Ürkek olmaları dolayısıyla insanlara yaklaşmayan ve doğal özelliklerini kaybetmemeleri için 45 yıldır doğal ortamda bakımları gerçekleştirilen "Asya" türü ceylanların sayısı aradan geçen sürede 950'ye ulaştı.

- Sağlık durumları titizlikle takip ediliyor

TİGEM Ceylanpınar Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Veteriner Hekim Gökhan Tükenmez, AA muhabirine, işletmede bulunan ceylanların kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Özel oluşturulan bölgede bulunan ceylanların bakımlarının titiz bir şekilde yapıldığını ve alanın ise 24 saat gözetim altında bulunduğunu anlatan Tükenmez, şunları söyledi:

"İşletmemizde bu yıl 290 ceylanımız doğum yaptı. Ceylanlarımıza bir annenin bebeğine baktığı gibi hassasiyetle bakmaktayız. Ceylanlarımıza verilen yemler, işletmemizde bulunan ziraat mühendislerimizce kontrol edilmektedir. Hayvanlarımızın sağlık durumları da yine işletmemizdeki veteriner hekimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayvanlarımıza selektör altı buğday, yem fabrikamızda ürettiğimiz besi yemlerinden ayrıca kaba yem olarak da kuru yonca otu vermekteyiz."

Ürkek bir yapıya sahip ceylanların doğal ortamlarında hareket etmeleri için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Tükenmez, bu nedenle çiftleşme döneminde alanı ziyaretçilere kapattıklarını ifade etti.

Tükenmez, ceylanların yavrulama döneminde de süreci hassasiyetle yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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