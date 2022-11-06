Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da fabrikanın çatışında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının çatısına güneş paneli sistemi kurulumu yapan Erdal Topdağ (48) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

Ağır yaralanan Topdağ, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topdağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Topdağ'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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