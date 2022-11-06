Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mehmet Yetim seçildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yetim seçildi.

ŞUTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan İbrahim Halil Peltek ile Mehmet Yetim'in listesi yarıştı.

Kullanılan 76 oyun 39'unu alan Mehmet Yetim ŞUTSO'nun yeni başkanı olurken, Peltek 37 oy aldı.

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