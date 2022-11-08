Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere göreve başladı

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ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Dere, göreve başladı.

Eski Ceylanpınar İlçe Müdürü Hakan Uzundağ'ın yerine Hilvan İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere atandı.

Evli olan Murat Dere, daha önce Ankara, Tokat ve Kayseri'de görev yaptı.

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