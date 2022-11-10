Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde anma programları düzenlendi.
Kent meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.
Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Törene, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Ender Şamil Sağdıç, İlçe Jandarma Komutanı Teymen Fırat Temel, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Gök, Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.