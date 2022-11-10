Şanlıurfa'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile okullarda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle çevre dostu bireyler yetişmesi hedefleniyor.

Türkiye’de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları bu projelere dahil etmeye devam ediyor.

Geri dönüşümü bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen belediye ekipleri, okullarda eğitimleri veriyor.

Çocuklara atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren ekipler, oyunlar, uygulamalı videolar ve filmler ile çevre dostu bireylerin yetişmesini hedefliyor.

Ekipler, eğitim sonunda miniklere çevre müfettişi rozeti hediye etti.

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