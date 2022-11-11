Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan puhu korumaya alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bitkin halde bulunan puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören 16 yaşındaki Muhammed Enes Dağlı, okula giderken ağacın altında uçamayan ve bitkin bir puhuyu fark etti.

Dağlı, puhuyu alarak okula götürdü ve öğretmenlerinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, puhuyu koruma altına aldı.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

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