Ceylanpınar'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Ceylanpınar TİGEM İşletmesi ve Düzova Kırsal Mahallesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.



Etkinliğe Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğine katılan öğrenciler, büyük bir heyecan içerisinde fidanları dikerek can suyu verdi.



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