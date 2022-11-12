Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Memiş Bozkurt yönetimindeki 01 BRF 07 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 17'nci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Necmiye Bulut (60), Melahat Sırkıntı (86), Elif Kocabaş (55) ve Pembe Bozkurt (71) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Memiş Bozkurt'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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