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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 8 kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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