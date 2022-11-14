Şanlıurfa'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 8 kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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