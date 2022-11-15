"Girdap Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa'da 8 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Şanlıurfa'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Operasyonda, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 3 satış ve hisse devri sözleşmesi ile ait 423 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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