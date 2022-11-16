Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 AGR 694 plakalı kamyon ile 63 ADN 964 plakalı otomobil, Haliliye ilçesinin Göbeklitepe kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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