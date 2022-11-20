Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı bir teröristin Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlı ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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