Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı bir teröristin Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlı ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.