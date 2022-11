AK Parti Milletvekili Cevheri'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cevheri mesajında, eğitimin tüm toplumlarda ve kültürlerde, istiklalini düşünen yönetimler için büyük bir önem ve görev olduğunu belirtti.

Teknolojinin hızlanarak geliştiği bir dönemde, eğitim artık durağan bir süreçten çıkarak, araştırılması gereken dinamik bir sürece geçtiğini aktaran Cevheri, mesajında şunlara yer verdi:

"Çocuklarımızın ilk eğiticileri olan anne-babalardan sonra, hayatlarının önemli bir kısmında muhatap olacakları öğretmenlerimize emanet etmekteyiz. Öğretmenlik, değerini bilgiden ve şefkatten alan, saygın bir meslek olarak değerlendirilmektedir. Bulunduğu her ortamda fedakarane çalışan öğretmenlerimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları erdemli, kendine güvenen, ülkesine ve milletine faydalı, ezanına, bayrağına, vatanına sevdalı bireyler olarak yetiştirmeleridir. Öğretmenlerimiz bizim için öncelikle 'Güzel Örnek' olan, sonrasında bizi hayata hazırlayan, kişiliğimizin temelini atan ve anne-babamızdan sonra üzerimizde en çok emeği olan büyüklerimizdir. Her öğrencinin birey olarak bir değer olduğu bilinciyle, topluma katkısını ve katma değeri sağlayacak biçimde öğrencisini kucaklayan, bizi geleceğe hazırlarken, paylaşmayı, sevmeyi öğreten ve bize yeni ufuklar açan hep öğretmenlerimiz olmuştur. Dolayısıyla, her başarının arkasında bizlere iyi bir eğitim veren, birlikte, gayretli ve fedakarane öğretmenlerimizin olduğunu unutmamalıyız. Bir eğitimci olarak, öğretmen için en büyük mükafatın, öğrencisinin başarısı ve toplum için örnek bir şahsiyet olduğunu görmek olduğu kanaatindeyim. Yine eğitim camiasının bir neferi olarak, çocuklarımızın yetişmesinde ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı ve gayreti gösteren meslektaşlarımızın bir kez daha '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik eder, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli veya görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimize ise sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

