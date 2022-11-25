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Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e iddialı başlayacak

AA

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e iddialı başlayacak

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Ampute Futbol Süper Lig'de kümede kalmayı başaran Eyyübiye Belediyespor'un teknik heyet ve oyuncuları, bu sezonki hedeflerini ilk 3 olarak belirledi.

Altyapıdan 2 ismi kadrosuna dahil eden ve eski oyuncusu Kenyalı Muhammed Munga'yı tekrar takıma çağıran Şanlıurfa temsilcisinde tek hedef üst sıralarda yer bulmak.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Antrenörü Mahmut Toprak, AA muhabirine, 27 Kasım'da deplasmanda oynayacakları ODTÜ maçıyla sezonu açacaklarını belirtip, 3 puanla ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çalışmalara 3 ay önce başladıklarını ve lige hazır olduklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Bu sene daha önce de bizde oynayan Muhammed Munga'yı kadroya tekrar dahil ettik. Altyapıdan da biri kaleci 2 oyuncuyu takıma kazandırdık. Geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ettik. Takımları ve ligi tanıdık. Geçen yıl Süper Lig'de kalmayı başardık. Bu yıl ise hedef büyüttük ve ilk 3'e girmek istiyoruz. İnşallah Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz takım olarak bu engelli kardeşlerimizi spora kazandırıyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Sporun sarmadığı çocukları sokaklar sarar. Biz çocuklarımızı sokaklardan alarak spora yönlendiriyoruz."


- Kenyalı Munga gol kralı olmak istiyor


Kenyalı futbolcu Muhammed Munga, bu sene lige çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Munga, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Takımda gelenlerle birlikte 5 yabancı oyuncu olacak. Takımımız iyi ve güçlü. Gol atmayı çok seviyorum ve inşallah bu sezon gol kralı olmak istiyorum. Ben ne kadar gol atarsam takımın başarası o kadar artar. Geçen sezon ligde yeni olduğumuz için iyi değildik ama bu sezon daha başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed Muzaffer Çelik ise 3 yıl önce katıldığı takımda önceki sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldiklerini belirtti.

Süper Lig'deki ilk sezonlarında kümede kalmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını dile getiren Çelik, "Bu sene lige çok daha iyi hazırlandık. Geçen sezona göre daha oturmuş ve iyi bir takımımız var. Amacımız ligde kalıcı olabilmek. Hedeflerimiz daha büyük. İnşallah geçen seneki sıkıntıları yaşamadan üst sıralar için mücadele edeceğiz. Şanlıurfa'nın ve tüm engelli kardeşlerimizin sesi olduk. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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