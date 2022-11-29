GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.D, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burnu kırılan ve görev yaptığı hastanede ameliyata alınan doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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