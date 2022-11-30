Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.D'nin İ.K'ye uyuşturucu sattığını belirledi.



İ.K'nin aracında 3,6 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız silah ele geçirildi. A.D'nin ise uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

İ.K'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.