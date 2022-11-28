Şanlıurfa'da 2 polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, pompalı tüfekle 2 polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şair Nabi Mahallesi'nde yapılan bir çalışma esnasında, pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlılar, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde önceki gün uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralanmış, 3 şüpheli suç aletiyle yakalanmıştı.