Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karacadağ Caddesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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