Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde, 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde bazı kişilerin örgütlü olarak silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 79 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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