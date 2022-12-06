Şanlıurfa'da çocuk üroloji çalıştayı yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi ev sahipliğinde çocuk üroloji çalıştayı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Sürer'in katıldığı 3 gün süren çalıştayda çocuk ürolojisi alanında nadir görülen halk arasında peygamber sünneti olarak bilen hipospadias, epispadias ve idrar kaçırma şikayetleri olan 2 hastada ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İlhami Sürer çalıştayın çok verimli geçtiğini söyledi.

Bu tür operasyonların Şanlıurfa'da yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirten Prof. Dr. Sürer, "Özellikle Şanlıurfa'da erken yaşta anne olma yaşı yüksek, dolayısıyla küçük yaşta anne olan ebeveynler, bu tip problemli çocukların dünyaya gelmesine neden oluyor. Bebeğin cinsiyetinin anlaşılmaması nedeniyle hasta yakınları, genellikle yüksek maliyetlerle başka illerdeki hastanelere gidiyordu. Bu vakaların teşhis ve tedavisinin Harran Üniversitesi’nde yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz bölge için oldukça sevindirici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.



Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan Kocaman bu tür çalıştayların hem kendileri için, hem de Şanlıurfa için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, hastaların şehir dışına gitmek zorunda kalmadan Şanlıurfa'da tedavi edebildikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da Harran Üniversitesi Hastanesi olarak sadece tedavi değil eğitim çalışmalarına da önem ve öncelik verdiklerine vurguladı.





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