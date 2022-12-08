Balkan Tekvando Şampiyonu Emirhan Çelik, altınla ödüllendirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emirhan Çelik'i ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından makamında kabul edildi.

Başkan Kuş, Çelik'e altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Çelik'in Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın gururu olduğunu belirten Kuş, "En iyi yatırım gençliğe yapılan yatırımdır. Asrın belası, gençlerin sahipsiz kalışıdır. Biz de AK Evlerle, gençlik merkezlerimiz, eğitim otaklarımızla gençlerimize sahip çıkıyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana yatırımlarımızın yüzde 60'ını gençlik üzerine yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Kuş, genç sporcunun antrenörü Hüseyin Çelik'i de başarısından dolayı altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Emirhan'nın baba Müslüm Çelik ve Tekvando İl Temsilcisi Metin Şimşek hazır bulundu.

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