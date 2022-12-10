Harran Üniversitesinde kirli suyu 30 dakikada temizleyen fotokatalizör geliştirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Göktaş ve ekibi tarafından nanoteknoloji yöntemiyle geliştirilen fotokatalizör ile fabrikaların atık suyundaki organik boyaların çevreye olan zararının en aza indirilmesi öngörülüyor.

Nanoteknoloji üzerine yaklaşık 18 yıldır çalışmalar yapan ve Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde 3 yıl üst üste yer alan Doç. Dr. Abdullah Göktaş, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında, Prof. Dr. Ferhat Aslan, Prof. Dr. Ahmet Kılıç ve Doç. Dr. Ahmet Tumbul ile güneş pilleri, fotokatalizörler ve ışığa hassas dedektör üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Fabrikaların atık suyunun çevre kirliliğine etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Göktaş tarafından geliştirilen fotokatalizör ile laboratuvar koşullarında 30 dakikada yüzde 100 verim alındı. Göktaş, yaptığı bu çalışmayla kasım ayında Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarımı, Ödülleri Konferansı'nda "Uluslararası En İyi Araştırmacı" ödülünü aldı.

- "Bugüne kadar yapılmış olan bütün malzemelerden daha iyi sonuçlar aldık"

Doç. Dr. Abdullah Göktaş, AA muhabirine, artan dünya nüfusu ve sanayileşmenin çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini belirterek, doğal yaşamın korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Fabrika atıklarının doğaya bırakılmadan temizlenmesi amacıyla nanoteknoloji kullanılarak fotokatalizör geliştirdiklerini anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çevre kirliliğini azaltmak için laboratuvarlarımızda ürettiğimiz katkılı ve katkısız çinko oksit ince filmleri, çevre kirliliğine neden olan organik boyaların temizlenmesinde kullandık. Özellikle bu atıklar tekstil fabrikalarından çevreye, en son da suya karışıyor. Bu suları temizlemek için hazırladığımız fotokatalizörü, çinko oksit ve çinko oksit katkılı ince filmleri bu suları temizlemede kullandık."

Göktaş, yaptıkları çalışmaları laboratuvar ortamında organik boyalar üzerinde test ettiklerini ve antibakteriyel özelliğini de bilimsel olarak kanıtladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı HRÜ Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yapıyoruz. Yaptığımız ince filmlerin hepsini burada test ettik. Fotosensör, fotokatalizör karakterizasyonları ve çeşitli özellikleriyle beraber manyetik özellikler olsun hepsini test ettik. Bugüne kadar yapılmış olan bütün malzemelerden daha iyi sonuçlar aldık. Hem verim hem de kalite olarak daha iyi olduğumuzu gösterdik ve bunları bilimsel makalelerde yayınladık. Bu bilimsel makaleler uluslararası camia tarafından da bazı ödüllere laik görüldü. Bu yıl BAP kapsamında yaptığımız diğer bir çalışmada fotokatalizörle ilgiliydi. Fotokatalizör ile ürettiğimiz katmanlı homo eklem fotokatalizörü kendi alanında bir ilk olarak 30 dakikada kirli olan bir suyu şeffaf bir hale getirdi. Bu çalışma uluslararası camiada Hindistan'daki bir grup tarafından yılın en iyi araştırma ödülüne layık görüldü."

- Ürünü fabrikaların kullanacağı bir forma getirecekler



Zararlı ve zehirli olan bazı organik boyaların sudan temizlenme süresini 1 ila 5 dakika arasına indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, ürünün kullanılabilirliğini sağlamak için patent başvurusunu da yaptıklarını söyledi.

Göktaş, ürünü fabrikaların kullanacağı bir forma getireceklerini anlatarak, "Hazırladığımız bu fotokatalizörler fabrikalarda şöyle kullanılacak. Fabrikalar bu atık suları bir depoda biriktirecek, daha sonra bu deponun uç kısmına bir filtre takarak bu fotokatalizörleri filtre içerisine koyacak, bu atık sular bu filtreden geçerek temizlenerek doğaya bırakılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.