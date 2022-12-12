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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan şampiyonu tekvandocu, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

AA

Balkan şampiyonu tekvandocu, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Balkan şampiyonu milli sporcu Emirhan Çelik, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Eyyübiye Belediyesi sporcusu 13 yaşındaki Emirhan Çelik, yaklaşık 5 yıl önce tavsiye üzerine savunma sporu olan tekvando öğrenmeye karar verdi. Yaşadığı mahalledeki AK Evler Spor Salonuna başvuran ve antrenör Hüseyin Çelik tarafından çalıştırılan Emirhan, Belediye Başkana Mehmet Kuş'un destekleriyle kısa sürede önce Şanlıurfa'da daha sonra Türkiye genelinde düzenlenen müsabakalarda dereceler kazandı.

Milli sporcu Emirhan Çelik, son olarak 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde 45 kiloda altın madalya kazandı.

Emirhan Çelik, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce mahallede yaşadığı kavganın ardından kendisin savunmak amacıyla tekvandoya başladığını söyledi. Tekvandonun hayatını çok değiştirdiğini belirten Çelik, "Kısa sürede kendimi geliştirdim. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'un da destekleriyle müsabakalara katıldım. İl genelinde şampiyonlar kazandım daha sonra Türkiye genelinde yapılan şampiyonalarda derecelere girdim. Geçen haftada Arnavutluk'ta düzenlenen tekvando şampiyonasında altın madalya kazandım." dedi.

Hedefleri için çok çalıştığını anlatan Emirhan Çelik, şöyle konuştu:

"Spor bana çok şey katı. Kendime güvenmeyi öğretti. Bunanla birlikte arkadaş çevremde değişti. Çok çalıştım, Balkan şampiyonu oldum. İleride Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacağım inşallah. Sporum yanında okula da devam ediyorum. Spor derslerimi aksatmıyor. Şükürler olsun hocam iyi bana nasıl çalışacağıma, ne yapacağımı öğretiyor. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya almak. Bunun başaracağıma inanıyorum"


- "Emirhan göğsümüzü kabarttı"

Antrenör Hüseyin Çelik ise Emirhan'ın küçük yaşta büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Emirhan'ın başarılı olmak için düzenli çalıştığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Emirhan bize geldiğinde çok küçüktü. Kısa sürede kendini geliştirerek başarılarda imza attı. En son bu hafta Arnavutluk'ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda yıldız erkekler 45 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Emirhan'ın başarısı göğsümüzü kabartı. Bu başarılarda başta Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'un ve Şanlıurfa Tekvando İl Temsilcimiz Metin Şimşek'in katkıları çok fazla, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Emirhan yakın bir zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak."

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