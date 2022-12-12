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Şanlıurfa'da yayaya çarpıp yoluna devam eden kamyon sürücüsü gözaltına alındı

AA

Şanlıurfa'da yayaya çarpıp yoluna devam eden kamyon sürücüsü gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yoluna devam eden kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kırsal Kısas Mahallesi'nde H.B'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyon, yol kenarında yürüyen A.C.Y'ye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.C.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada kimliği belirlenen kamyon sürücüsü H.B, Bayraklı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde, yolun kenarında yürüyen kişiye yan tarafıyla çarpan kamyonun yoluna devam etmesi, yere düşen kişinin ise kalkarak çevreden yardım istemesi yer alıyor.

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