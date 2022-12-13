Şanlıurfa'da pamukta zararlı böcekler yapay zekayla tespit edilecek

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan projeyle, pamukta zararlı böcekler yapay zekayla tespit edilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziraat ve mühendislik fakültesi iş birliğinde pamuk verimliliği ve kalitesi yükseltilerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla başlanan çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda akademisyenlerce yapay zekayla zararlı/faydalı böceklerin türlerini belirleyerek önlem alınmasını sağlayacak bir proje geliştirdi.

Projeyle birlikte "Pamuk Üretim Alanlarında Yapay Zeka Tabanlı Dijital Zararlı Yönetimi" adlı mobil sistem üzerinden takip edilebilen sistem sayesinde yapay zeka yardımıyla tarım alanlarında zararlı böcekler zamanında tespit edilerek doğru ilaçlama teknikleriyle kalite ve verimlilik arttırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü HRÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay birçok böcek türleri fiziksel olarak birbirine benzediğinden dolayı faydalı ve zararlı böceklerin birbirine karıştırıldığını ve bu yüzden yanlış ve gereksiz ilaçlamalar yapıldığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Mehmet Mamay, şunları kaydetti:



"Pamuk, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için de stratejik öneme sahip bir üründür. Katma değeri yüksek olan bu ürünün kalitesinin artmasına yönelik faydalar getirecek projeyi hocalarımızla geliştirdik. Pamuktaki böcek türlerinin çoğu morfolojik olarak birbirine benzediği için çiftçilerimiz böcekleri birbirine karıştırıyor ve gereksiz ilaçlamalar yapıyor. Pamuğa zarar veren böcek türlerinin zamanında teşhislerinin ve yoğunluklarının belirlenerek uygun bir yöntem ile mücadelelerinin yapılması son derece önemlidir. Ancak saha çalışmalarından da edindiğimiz izlenimlere göre gerek pamuk üreticileri gerekse bu konuda çalışan teknik elemanlar da faydalı ve zararlı böcekleri birbirine karıştırarak yanlış teşhis etmekte ve sonuçta yanlış mücadele yöntemine başvurmaktadırlar. Kimyager ve eczacıların da zirai ilaç bayii olabildikleri düşünüldüğünde bu konu daha da vahim bir hal almaktadır. Çünkü zararlıların teşhisinin yanlış yapılması, tedavi ve mücadelenin de baştan yanlış olacağı anlamına gelmektedir. Sonuçta yanlış ve gereksiz pestisit kullanımı söz konusu olmakta, bu da toprak, su ve hava kaynaklarının kirletilmesi, insan ve hayvan sağlığının tehlikeye atılması, doğal dengenin zararlılar lehine bozulması, zararlıların direnç kazanmaları, gıdalarda pestisit kalıntısı kalması gibi sonuçlar doğurmaktadır."

Proje ekibinde Bilgisayar Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emin Tenekeci, Bitki Koruma Bölümünden Doç. Dr. Çetin Mutlu ve Dr. Öğr. Üyesi Shahid Farooq yer alıyor.

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