Şanlıurfalı çift 30 yıl sonra çocuk sahibi oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 30 yıldır evlat özlemi çeken çift, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarına kucağına aldı.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yıl önce evlenen A.Ş. (67) ile eşi İ.Ş. (53), normal yollardan bebek sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başladı.

Çeşitli hastalıkları bulunan ve tedavi sonucunda hamile kalan İ.Ş, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Ulaş Barut, hastanın riskli bir gebelik geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanın durumunu kardiyoloji, dahiliye, yeni doğan ve anestezi konsültasyonları ile multidisipliner bir şekilde yönettik. Hasta bizimle iş birliğine çok açık olduğu için program en iyi şekilde ilerledi. Sezaryen ile 3 kilo 600 gram ve 50 santimetre boyunda sağlıklı bir kız bebekleri dünyaya geldi. Daha önce de 52 yaşında ikiz gebeliği olan hastanın doğumunu gerçekleştirmiştik fakat bu gün 53 yaşında ve riskli bir hastanın doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek beni ve tüm ekibimi daha da mutlu etti. Tüm ekibimi multidisipliner çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hastama Allah'tan uzun ömür ve sağlıklı yaşam diliyorum."

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da böylesine riski yüksek vakalarda önemli başarı sağlama oranına sahip olduklarını bildirdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.